Israele | Assassinati a Gaza tre dei quattro ostaggi morti restituiti nella notte

Hamas ha consegnato ai corpi di, completando la restituzione dei 33 rapiti (vivi o) prevista dalla prima fase della tregua a. Sono tornati in patria i corpi di Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat e Shlomo Mantzu: il governo di Tel Aviv denuncia che i primi tre «sono stati» durante la prigioniaStriscia, mentre il quarto avrebbe invece perso la vita nell’attacco del 7 ottobre 2023.ha ricevuto i 33 rapiti che dovevano essere rilasciatiprima faseIn cambio della consegna deicorpi, che sono stati sottoposti a esami autoptici per confermare le identità subito dopo la restituzione,ha rilasciatocirca 400 detenuti palestinesi sui 602 previsti dall’accordo di cessate il fuoco di. Come detto, con i corpi consegnati nell’ultimo scambio,ha ricevuto tutti i 33 rapiti che dovevano essere rilasciatiprima fase dell’accordo: 25 sono tornati vivi e otto