"Io Sono Leonor Fini": in mostra a Milano le opere di un'artista profondamente attuale

(askanews) – Un’artista difficile da classificare, forse per la tendenza a essere totalizzante, ma capace di una intensità e una evidenza per certi versi uniche, pur nel contesto di una postura che potrebbe essere quella di una grande sacerdotessa di misteri.Fini, di origine italiana anche se ancora poco nota nel nostro Paese, è stata riscoperta negli ultimi anni e oggi Palazzo Reale ale dedica una importante personale.«È un’artista», ha detto ad askanews Carlos Martìn, curatore dellainsieme a Tere Arcq, «che ci interessa soprattutto perché citanti aspetti del suo lavoro che riflettono sul mondo contemporaneo, che hanno a che fare con i tipi di famiglia non normativi, con un suo concetto poi dell’intimità e dell’identità. Per quello lasi intitola IoFini, perché è un po’ una dichiarazione di quanto una persona possa descriversi come desideri lei, non come si desiderano gli altri».