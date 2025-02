Ilgiorno.it - “Io non ci sto”: si dimette Silvia Colombo. La consigliera FdI di Treviglio era finita nella bufera per una frase su gravidanza e dimissioni

(Bergamo), 27 febbraio 2025 – Dopo aver detto, in consiglio comunale a, che in caso di nascita di un figlio o di malattia, bisognerebbersi, la prima arsi è proprio lei. Travolta dalle polemiche,(capogruppo di Fratelli d’Italia) annuncia l’intenzione di lasciare l’incarico e di voler “tornare a lavorare e a fare la mamma”. E lo fa con un lungo post su Facebook in cui non solo non arretra sulle parole usate in aula, ma le ribadisce. Il post diLa polemica con il partito Il post di“IO NON CI STO (sic) a vedere la mia reputazione e la mia dignità calpestate per pura strumentalizzazione politica. IO NON CI STO a vedere il mio intervento manipolato, estrapolato dal contesto del suo reale significato.