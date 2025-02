Tuttivip.it - “Io esco, ecco cosa mi ha fatto Lorenzo”. Grande Fratello, Shaila denuncia tutto: è bufera

Leggi su Tuttivip.it

Il clima nella casa delsi èincandescente dopo l’ennesimo scontro traSpolverato eGatta. Quella che inizialmente sembrava una discussione accesa si è trasformata in un vero e proprio terremoto emotivo, culminato in una reazione esplosiva da parte del modello milanese.Durante il giorno, i due si erano lanciati accuse reciproche, ma è stato nella notte che la tensione ha raggiunto il culmine.ha manifestato la sua rabbia in maniera plateale, lasciando tutti gli inquilini della casa senza parole: urla, colpi contro le superfici e oggetti lanciati in preda all’ira. Ma a colpire maggiormente è stato il racconto dialle sue compagne di avventura, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli.L’ex velina ha descritto con toni concitati il comportamento del compagno, sottolineando un gesto che l’ha ferita profondamente:avrebbe aperto il suo armadio e strappatoquello che conteneva.