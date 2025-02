Internews24.com - Inzaghi Inter, il tecnico ha finalmente trovato il suo piano B: il nuovo modulo e gli interpreti dopo l’esperimento con la Lazio

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilhail suoB: ile glipreticon laNella sfida dei Quarti di Finale di Coppa Italia contro la, Simoneè dovuto correre ai ripari per via dell’emergenza infortuni che ha colpito la maggior parte degli esterni dell’. Con i soli Dumfries e Dimarco disponibili (oltre ai ragazzi aggregati dalla Primavera) e con quest’ultimo in riserva di energiecirca un’ora di gioco, ilpiacentino ha riadattato la propria squadra con un, abbandonando temporaneamente il 3-5-2 per passare al 4-4-2. A parlarne è Calciomercato.com.– «Ieri l’si è trovata di fronte a una questione insolita, quella di dover difendere il proprio fortino, ma senza poter contare sulle proprie figure di riferimento, visto che Dimarco andava preservato e dunque sostituito, come di fatto avvenuto.