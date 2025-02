Ilrestodelcarlino.it - Investito dal treno sui binari, 13enne gravissimo

Marzabotto (Bologna), 27 febbraio 2025 – Drammatico incidente, nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 15, in via Lama di Reno, nell’omonima località dell’Appennino Bolognese. Un giovanissimo, unresidente in zona, è stato, infatti,, nel tratto tra Sasso Marconi e Lama, da unin transito della linea Pianoro-Porretta. Il convoglio, il 17686 di Trenitalia-Tper, che si era appena fermato alla stazione di Lama, si sarebbe, poi, trovato davanti il ragazzino all’improvviso, non potendo evitare l’impatto per quanto il convoglio avesse appena ripreso la marcia e stesse andando piano. Sulla scena dell’incidente sono da subito intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e due automediche. Il, immediatamente parso in condizioni di media gravità, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dove è ora ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.