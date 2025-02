Quifinanza.it - Investimenti pubblici e crescita, il piano da 100 miliardi annui per l’economia italiana

L’Italia naviga tra acque turbolente, con un debito pubblico che nel 2025 sfonderà il muro dei 3.000di euro. Servono soluzioni drastiche e, soprattutto, servono soldi: tra gli 80 e i 100di euro l’anno per almeno un decennio. Deloitte, nel suo rapporto “Ridurre il debito pubblico in Italia valorizzando i suoi asset reali. Padroni del nostro destino”, getta sul tavolo una proposta audace.Il patrimonio immobiliare pubblico, spesso lasciato all’abbandono o gestito con la stessa efficienza di una barca bucata, potrebbe diventare il salvagente del. La rigenerazione di questi asset potrebbe generare un contributo netto da 200di euro, un’iniezione di capitale capace di riscrivere le sorti del Paese.Strategie di finanziamento per il rilancio economicoPer rimettere in carreggiata un Paese che fatica a stare al passo con le potenze economiche globali, servono risorse colossali: tra 80 e 100di euro ogni anno, per almeno un lustro, forse un decennio.