Liberoquotidiano.it - "Invasi dagli stranieri, cosa spero adesso". Vittorio Feltri manda ai matti la sinistra da Giordano | Video

Immigrazione senza controllo e rimpatrio dei clandestini che delinquono, un tema approfondito a “Fuori dal Coro”, salotto di discussione politica e sociale di Rete4, il cui padrone di casa è Mario. Ospite è l'amico e collega, fondatore ed ex-direttore editoriale di Libero, che gradisce la linea Trump nei confronti del Messico e spera che le sue politiche siano adottate anche in Europa e in Italia: "Siamo statida un esercito diche non sanno fare nulla, non hanno mai imparato un mestiere, non possono lavorare e quindi per campare devono delinquere. Tutto questo ha messo a soqquadro la nostra società”. Detto ciò,si associa alla linea dura del nuovo presidente degli Stati Uniti: “Sono molto contento che Trump abbia assunto le decisioni che sappiamo e se anche la Germania fa altrettanto io sono veramente soddisfatto, perché mi auguro che anche l'Italia si adegui e si accodi e pertanto ci liberi da tutta questa gentaglia che rende la vita difficile nelle nostre città e lo sappiamo tutti ma non abbiamo il coraggio di dirlo apertamente”.