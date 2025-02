Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo premia 120 piccole imprese per progetti di sostenibilità

centoventiaziende che si sono distinte indiambientale, sociale e di governance. A loro è dedicato 'CresciBusinessamo Sostenibile', la nuova edizione del programma rivolto alle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione, che si articolerà da oggi ad aprile in un percorso a tappe attraverso tutta l'Italia per incontrare ciascuna di queste. Tutte le aziende che partecipano al programma sono caratterizzate da una dimensione ridotta, alle prese con la sfida della crescita, riconoscendo agli obiettivi diambientale, sociale e di governance un valore non solo etico, ma anche di business. Il viaggio, che parte oggi da Torino, farà conoscere centoventiesemplari come i ristoranti plastic-free o le strutture ricettive realizzate con materiali edili sostenibili.