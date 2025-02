Lopinionista.it - “Interesse nazionale e scenari globali: le proposte della Lega”, convegno a Roma

Leggi su Lopinionista.it

– “: le” è il titolo delin programma mercoledì 5 marzo presso l’Aula nuova dei Gruppi Parlamentari (via in Campo Marzio 78,), a partire dalle ore 14.30. Partendo da un’analisi degliin atto, l’iniziativa espone lenei vari ambitisfera economica, coinvolgendo gli esponenti, parlamentari e di governo, responsabili delle aree tematiche del Dipartimento Economia.L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Capogruppoalla Camera dei Deputati, On. Riccardo Molinari, e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini. A seguire, il Responsabile Dipartimento Economia, On. Alberto Bagnai, svolgerà un intervento di introduzione ai lavori.