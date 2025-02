Anteprima24.it - Inter verso il Napoli, Thuram spinge per il recupero: emergenza sugli esterni per Inzaghi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiArchiviata la Coppa Italia dopo il successo contro la Lazio, l’si prepara allo scontro diretto con il. Sabato al Maradona infatti i nerazzurri sono attesi da quello che può essere un crocevia fondamentale della stagione, dopo essersi trovati in testa alla classifica nell’ultima giornata grazie alla vittoria contro il Genoa e alla sconfitta dei partenopei contro il Como. La squadra di Simoneavrà così l’occasione per dare una spallata importante al campionato, seppur nelle ultime settimane la corsa per lo scudetto si sia accesa anche grazie aldell’Atalanta, che potrebbe addirittura presentarsi da capolista al calcio di inizio travisto che i bergamaschi scenderanno in campo prima del big match contro il Venezia. Intanto il tecnicoista fa la conta degli infortunatilo scontro diretto.