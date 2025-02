Internews24.com - Inter Udinese, ufficiale la data e l’orario del match del 30° turno di Serie A: ecco quando si gioca

Inter Udinese, ufficiale la data e l'orario del match del 30° turno di Serie A: ecco quando si gioca

La Lega Serie A ha finalmente annunciato le date, gli orari e la programmazione televisiva della 30ª giornata di campionato, che si svolgerà nell'ultimo fine settimana di marzo, oltre alle date delle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa. La 30ª giornata inizierà sabato 29 marzo con due partite in programma alle 15:00: Como contro Empoli e Venezia contro Bologna. Successivamente, Juventus e Bologna si sfideranno alle 18:00, poco prima del Lecce-Roma, previsto per le 20:45. Domenica, si giocherà una partita tra Cagliari e Monza durante l'ora di pranzo, seguita da Atalanta-Fiorentina alle 15:00. E i nerazzurri scenderanno in campo contro i friulani di Runjaic. La partita è programmata sempre per domenica alle ore 18:00.