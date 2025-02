Lapresse.it - Inter, si ferma anche Darmian: distrazione al semimembranoso della coscia

Nuovo infortunio in casaa pochi giorni dal big match di campionato contro il Napoli, in programma sabato alle 18 al ‘Maradona’. Matteo“si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano” che “hanno evidenziato unamuscolare aldestra”, fa sapere in una nota il club nerazzurro. La situazione del difensore “sarà rivalutata la prossima settimana”.