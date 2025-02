Internews24.com - Inter, il triplete è possibile? Inzaghi e i nerazzurri vogliono provarci: i dettagli

di Redazionein piena corsa su tre competizioni e sognoancora vivo:ci vuole provare L’è attualmente immersa in una stagione emozionante, con un occhio attento a tre importanti competizioni: la Serie A, la Coppa Italia e la Champions League. I, sotto la guida di Simone, stanno dimostrando di avere le capacità necessarie per cercare di raggiungere l’ambizioso. Di seguito, l’analisi del Corriere dello Sport. SOGNO- «Esattamente dove avrebbe voluto essere. A fine febbraio e con marzo alle porte, l’si ritrova prima in classifica in Serie A, agli ottavi di Champions, qualificata senza passare dai playoff, e in semifinale di Coppa Italia. A inizio stagione, difficile, se non im, scovare un nerazzurro che non avrebbe firmato per trovarsi in questa posizione.