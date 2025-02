Inter-news.it - Inter, emergenza fasce e occhio al 4-4-2: cosa filtra per Napoli – CdS

L’ha una chiaraper quanto riguarda le proprie, con appena due soli giocatori a disposizione. E la partita contro ilè alle porte.AVVICINAMENTO –è ormai alle porte. Già oggi è antivigilia della partita che si disputerà sabato nel tardo pomeriggio. La squadra di Simone Inzaghi è in, visti i tanti infortuni racchiusi peraltro in un unico reparto: le. Infatti, oltre a Nicola Zalewski e Carlos Augusto, anche Matteo Darmian non sarà a disposizione sabato al Maradona. E a proposito di Darmian, nella giornata di oggi l’lo sottoporrà a degli esami strumentali per conoscere meglio l’entità dell’infortunio e attestarne i tempi di recupero. A, dunque, sia Federico Dimarco, non al top fisicamente, che Denzel Dumfries saranno chiamati agli straordinari.