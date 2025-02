Inter-news.it - Inter, col Napoli è la grande occasione dei titolarissimi

Leggi su Inter-news.it

è ladeidi Inzaghi. Saranno loro infatti i protagonisti del big match, e loro stanno vivendo una stagione di alti e bassi specialmente in questo genere di partite.BIG MATCH, BIG PLAYERS –sarà un incrocio importante in chiave scudetto. Magari non decisivo, ma importante sì. Guardando al lato nerazzurro, c’è la possibilità di consolidare un primato conquistato malgrado un periodo di chiaro rallentamento. Con un vantaggio che diventerebbe prezioso soprattutto in vista degli impegni multipli del prossimo futuro, che gli avversari non hanno. Il peso dell’impegno, e della posta, chiama in causa i giocatori. I protagonisti in campo. In particolare idi Inzaghi.IN DISCUSSIONE – Perinfatti il tecnico ha fatto in modo di arrivare coi suoi fedelissimi pronti.