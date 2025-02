Calcionews24.com - Inter, Altobelli: «Non sono sorpreso da Arnautovic, a gennaio poteva andarsene. In attacco è meglio di quel calciatore»

Le parole di Alessandro, ex attaccante dell’, sulle prestazioni di Markoin nerazzurro. Tutti i dettagli in merito Alessandroha parlato a Tuttosport della stagione di Markocon l’. GOL ALLA LAZIO – «Il gol è un colpo fuori dal comune, un exploit, ma non lo è il suo rendimento. E non