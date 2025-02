Inter-news.it - Inter, 3/5 esterni out! Inzaghi avverte: il cambio modulo è una possibilità

Leggi su Inter-news.it

L’si prepara ad affrontare il Napoli in uno scontro diretto cruciale per la corsa scudetto, ma Simonedeve fare i conti con una vera e propria emergenza sugli. Il, come già dimostrato in Serie A, è una reale.UN PROBLEMA – Con soli due laterali a disposizione Denzel Dumfries e Federico Dimarco il tecnico nerazzurro potrebbe essere costretto a modificare il proprio assetto tattico nelle prossime settimane, un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava impensabile. L’assenza prolungata di Matteo Darmian, l’infortunio di Nicola Zalewski e il recupero ancora incerto di Carlos Augusto mettono l’in una situazione complicata. Per la sfida contro il Napoli, Dumfries e Dimarco sono chiamati agli straordinari, ma nelle successive gare – tra cui la doppia sfida con il Feyenoord in Champions League – le rotazioni diventeranno fondamentali.