Intelligenza artificiale | opportunità e sfide per le PMI in Europa e Italia

Il potenziale di utilizzo dell'da parte delle piccole e medie imprese, europee ene in particolare, è "enorme" ma il problema "è navigare nella complessità" di tipo regolatorio. Ne è convinto Federico Menna, ceo di Eit Digital, tra le principali organizzazioni europee per l'innovazione digitale e l'educazione all'imprenditorialità. L'uso dell'Ia per le imprese "è fondamentale, perché può essere uno strumento che aumenta la produttività", spiega Menna all'ANSA a margine dell'AI Festival organizzato da WMF - We Make Future e Search On Media Group in corso all'università Bocconi di Milano. "Uno studio ha mostrato che il Pil dell'potrebbe aumentare del 18% se ci fosse un utilizzo massiccio dell'generativa in, questo vuol dire principalmente pmi: vorrebbe dire aggiungere 'una Lombardia' all', in termini economici.