Quotidiano.net - Intelligenza artificiale: oltre il 90% dei lavoratori ne beneficia per attività di valore

Pernovesu dieci che usano soluzioni diqueste applicazioni consentono di concentrarsi sudi maggioreriducendo lepiù ripetitive. È questo uno dei messaggi chiave della tavola rotonda 'Leadership sostenibile: tecnologie avanzate per un futuro human-centric', organizzata dalla società di soluzioni cloud per la gestione del capitale umano e della finanza Workday presso la Ceo for life ClubHouse Montecitorio. All'incontro sono stati presentati i risultati di un'indagine condotta su Workday su un campione di 2.500in 22 Paesi del mondo. L'83% degli intervistati ritiene che gli strumenti disostengono la loro capacità di sviluppare di nuove competenze e, secondo il 90% del campione, può migliorare molto trasparenza e responsabilità delle organizzazioni.