Ilrestodelcarlino.it - Insulti online alla figlia di Ilenia Fabbri, hater 54enne dovrà risarcirla

Imola, 27 febbraio 2025 – Ha scelto la strada dell’accordo risarcitorio tra le parti ladi Imola finita nei guai per aver insultato Arianna Nanni, ladi, uccisa quattro anni fa a Faenza dall’ex marito nonché padre della giovane. La vicenda risale al 6 febbraio 2021, quando la donna fu ammazzata nella sua abitazione da un sicario assoldato dall’ex marito da cui lei si stava separando. Nel caos delle prime indagini, ladella vittima aveva difeso il padre, Claudio, che all’epoca era solo indagato ma fu poi condannato all’ergastolo insieme a Pierluigi Barbieri, riconosciuti rispettivamente come mandante ed esecutore del delitto. La sua posizione aveva scatenato un’ondata d’odio sul web, con decine di commenti offensivi e denigratori nei confronti della giovane che quella mattina era stata prelevata dal padre all’alba per andare a ritirare un’automobile.