Lettera43.it - Instagram, algoritmo in tilt: dilagano contenuti violenti e sensibili

Video di sparatorie e risse mortali, ma anche accoltellamenti, incidenti stradali e abusi sessuali. La sezione Reels diha improvvisamente iniziato a mostrare nelle prime ore della giornata a decine di utenti, che si sono lamentati su X e TikTok ma soprattutto su Reddit,e pornografici senza alcun avviso. Non si è fatta attendere la risposta della stessa Meta, che ha ammesso il bug del suoprontamente risolto. «Abbiamo corretto un errore che ha fatto sì che alcuni utenti vedessero nel filmati che non avrebbero dovuto essere consigliati», ha spiegato un portavoce dell’azienda a Cnbc pur senza fornire ulteriori dettagli sulla natura del malfunzionamento. «Ce ne scusiamo».Guy’s, it’s only me ? Or youralso looks like this today ??I literally saw 4-5 deaths and other things today My totally fvcked up pic.