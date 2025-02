Puntomagazine.it - Inseguimento e arresto per tentato furto in abitazione: tre uomini finiscono in manette

Cusano Mutri:ad alta velocità, tre arrestiCusano Mutri (BN), nel tardo pomeriggio di ieri, tre, provenienti dall’hinterland napoletano, sono stati arrestati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita, dopo un tentativo diined unad alta velocità. I malviventi sono stati bloccati dopo averdi entrare in una casa situata in una contrada di Cusano Mutri. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre avevano già reciso due catene poste all’ingresso dell’, quando, però, sono stati sorpresi da alcuni residenti che hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno notato il furgone dei sospetti in fuga e hanno dato inizio a unche ha attraversato le strade del centro urbano e dei Comuni limitrofi, raggiungendo velocità elevate.