Innovazione nel Cloud Computing | finanziamenti fino a 150mila euro

Leggi su Ildenaro.it

Il progetto NebulOuS ha aperto la seconda Open Call, in scadenza il 23 aprile 2025, per sostenere l’nel settore delContinuum. L’iniziativa mira a finanziarea cinque progetti innovativi che testeranno e convalideranno nuovi casi d’uso della piattaforma NebulOuS, contribuendo allo sviluppo di un meta-operating system avanzato per la gestione di applicazioni iper-distribuite.La call ha l’obiettivo di testare e validare componenti della piattaforma in scenari reali, per: migliorare l’integrazione delcon le risorse edge e fog, ottimizzando l’allocazione delle risorse computazionali; sviluppare modelli innovativi per il monitoraggio e la gestione dei dati in ambienti distribuiti; contribuire alla sicurezza e all’efficienza delle applicazioni basate sumediante l’uso di contratti intelligenti e meccanismi avanzati di qualità del servizio (SLA); dimostrare l’applicabilità del framework NebulOuS in nuovi settori industriali, ampliando le possibilità di adozione della tecnologia.