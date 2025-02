Sportnews.eu - Inizia la MotoGP: gli orari del GP di Thailandia

Sta per tornare la, si partirà dal Gran Premio dia Buriram: tutto pronto per vivere un’altra intensa stagione delle due ruote.Sta per ricominciare il campionato di, quest’anno più atteso che mai, grazie ad alcune mosse di mercato che hanno entusiasmato i tifosi e l’acquisizione quasi totale di Liberty Media su Dorna Sports, operazione che renderà questo sport ancora più competitivo e più esteso in tutto il mondo. Il mondiale 2025 partirà dal tracciato di Buriram, in.Bagnaia e Marquez piloti Ducati (Sportnews.eu)Sabato 1 marzo le qualifiche, poi la Sprint. Domenica 2 marzo la gara, preceduta da Moto3 e Moto2. Il tutto in diretta su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW Tv. A partire da domani, venerdì 28 febbraio, ricomincia il Motomondiale dall’Asia meridionale.