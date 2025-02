Internews24.com - Infortunio Thuram, il francese torna in gruppo! Ecco cosa filtra in vista di Napoli Inter

di Redazione, ilinindi: le ultime dall’allenamento ad Appiano GentileMarcusha finalmente smaltito l’che gli aveva fatto saltare le ultime partite con l’. Dall’allenamento dei nerazzurri ad Appiano Gentile arriva dunque la notizia più attesa per Simone Inzaghi, il quale ritrova il proprio centravanti ed è pronto, secondo gianlucadimarzio.com, a schierarlo titolare insieme a Lautaro Martinez contro il– «Marcussarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida scudetto contro il. L’attaccanteaveva accusato alla caviglia nella sfida contro la Fiorentina, lasciando il campo dopo appena ventotto minuto. L’ex Borussia Monchengladbach aveva stretto i denti per giocare uno spezzone contro la Juventus, ma poi si era fermato non giocando contro Genoa e Lazio.