Ilgiorno.it - Infortunio sul lavoro nel Mantovano. Operaia di 34 anni rimane incastrata con la mano mentre aspira del pomodoro da una piastra

Castelbelforte (Mantova), 27 febbraio 2025 –sulquesta notte a Castelbelforte. Intorno alle 2,30, in via Colonna 58 presso la ditta “Italpizza”, una dipendente 34enne residente a Borgo Virgilio,stavando delsu una, si èper alcuni secondi con il braccio destro tra una parete in metallo e l’tore, causandosi un lieve gonfiore allae al braccio destro. La donna è stata trasportata all’Ospedale Civile di Mantova in codice verde. Sul posto i carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello e personale ATS.