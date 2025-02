Internews24.com - Infortunio Darmian, oggi attesi gli esami strumentali! Ecco quando può rientrare

di Redazioneglipuòil difensore dell’Interl’edizione odierna del Corriere dello Sport sulle condizioni di Matteoin vista dei prossimi impegni dell‘Inter.son previsti glidi rito:– «si saprà qualcosa di più anche su, costretto ad uscire per un risentimento ai flessori della coscia sinistra e che si sottoporrà aglidi rito. Ne avrà comunque per una ventina di giorni. E, quindi, l’appuntamento per lui è dopo la sosta. Il problema è che sono già out Carlos Augusto e Zalewski. Per il primo le speranze sono davvero al lumicino, si ragiona giù nell’ottica dell’andata con il Feyenoord. Per l’ex Roma, invece, l’orizzonte è il ritorno con gli olandesi. Dumfries e Dimarco saranno costretti agli straordinari.