Infortunati Juve: da Kalulu a Renato Veiga, le ultimissime sui recuperi. La possibile tabella dei rientri

di RedazionentusNews24: dapassando per Savona, lesui. Ladeiin casa bianconeraL'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazionein casa, provando a stilare unadeitenendo fuori per forza di cose Bremer, Cabal e Milik.Il primo a rientrare dovrebbe essere, che ha già messo nel mirino la sfida contro l'Atalanta del 9 marzo. Poi dovrebbe essere la volta die Savona, ai quali serviranno circa due settimane. Più lungo invece il recupero di Douglas Luiz, in campo non prima di fine marzo.