Padovaoggi.it - Infilzata nel cancello, "Bruna" salvata dai vigili del fuoco

Leggi su Padovaoggi.it

Momenti di paura oggi 27 febbraio qualche minuto prima delle 10. Idelsono intervenuti in via Zanon, nella zona di Pontevigodarzere a Padova, per salvare una cagnetta rimastasu un. La squadra, giunta tempestivamente dalla centrale, ha soccorso “”, facendolo.