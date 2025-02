Oasport.it - IndyCar, scatta la stagione 2025: Palou per il poker?

Leggi su Oasport.it

Tutto è pronto per una nuova avvincenteper quanto riguarda la NTTSeries. Cresce l’incertezza per la prima delle diciassette tappe che caratterizzeranno un’edizione da non perdere per quanto riguarda la più importante categoria statunitense riservata alle monoposto.Tante le novità nell’entry list, mentre non cambieranno le monoposto che come da metà 2024 ad oggi avranno nuovamente una soluzione ibrida in supporto al motore V6 2,2 litri biturbo Honda oppure Chevrolet. Da segnalare, invece, l’ingresso di un inedito round al ‘The Thermal Club’ in sostituzione ad una delle due tappe previste in quel di Milwaukee Mile.Dalla NTTSeries adotterà per la prima volta nella propria storia un sistema di ‘Charter’. Venticinque auto, massimo tre per team, sono quindi ammesse di diritto a tutti i round del campionato ad eccezione della 500 Miglia di Indianapolis che come sempre vedrà al via 33 auto e l’ipotetica eliminazione prevista prima delle qualifiche.