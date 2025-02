Indagine su Dhl frode fiscale e sfruttamento dei lavoratori | 468 milioni sequestrati

Quifinanza.it - Indagine su Dhl, frode fiscale e sfruttamento dei lavoratori: 46,8 milioni sequestrati

Leggi su Quifinanza.it

Il settore della logistica è ancora sotto i fari della magistratura. Le ultime informazioni riguardano Dhl Express, al centro di un’per una presunta evasionedei.La guardia di finanza di Milano, in ottemperanza di un ordine della Procura, ha provveduto al sequestro di 46,8di euro a carico di Dhl Express Italy. Nel frattempo, i carabinieri per la Tutela del lavoro hanno effettuato controlli in 45 hub e aziende in tutta Italia, intervenendo in 30 province, fra le quali Milano, Torino, Padova, Udine, Ancona, Napoli, Bari e Catania.Indagini pere caporalatoDiverse sedi della società di spedizioni hanno ricevuto la visita di finanzieri, carabinieri e funzionari Inps, dal momento che oltre all’ipotesi di reato relativa al mancato pagamento dell’Iva e dei contributi, c’è anche quella di caporalato.