Panorama.it - Incontro Trump-Starmer. Il tycoon: "Zelensky dittatore? Non posso averlo detto davvero"

Leggi su Panorama.it

Si è appena concluso l'tra Donalde il primo ministro britannico Keir. Tanti i temi trattati. Sul tavolo il futuro dell'Ucraina ma non solo. Si è parlato anche delle isole Chagos e della preziosa base militare Diego Garcia nell'Oceano Indiano. Che Londra vorrebbe affittare per almeno altri 99 anni. Nello Studio Ovale i toni sono cordiali. Ildefiniscecome un "uomo speciale". E poi subito una sorpresa. Il premier inglese porta con sé una lettera. Il messaggio del testo è chiaro. "Lavorando insieme rafforzeremo il nostro rapporto". Firmato, Re Carlo. Un invito ufficiale per The Donald a recarsi nel Regno Unito.la mostra soddisfatto ai giornalisti. Tutto sembra andare per il meglio. Non c'è dubbio; le preoccupazioni principali riguardano il futuro di Kiev.