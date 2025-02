Ilgiorno.it - Incontri nelle scuole sulla pace

Leggi su Ilgiorno.it

La bomba atomica, il dramma dei superstiti, il sogno della, per i ragazzi di terza media un ciclo diin biblioteca, promosso dallo staff in collaborazione con scuola e comune per approfondire conoscenze storiche e parlare di. Glisono partiti in questi giorni, si concluderanno in maggio. Durante il percorso gli studenti, guidati da un’esperta, realizzeranno con le loro mani le "Gru della" ad origami, in memoria e sull’esempio di Sadako, la bimba giapponese che morì per le radiazioni dopo la bomba di Hiroshima. Il titolo del ciclo, molto semplicemente, "La bomba atomica". "Lo scorso ottobre - così nella presentazione gli organizzatori - il comitato norvegese ha deciso di assegnare il Nobel per la2024 all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo. Questo movimento, fondato nel 1956 da sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, noti anche come Hibakusha, ha ricevuto il premio per gli sforzi sostenuti negli anni, volti a realizzare un mondo libero da armi nucleari".