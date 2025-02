Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro, si ribalta cestello e cadono da 6 metri: due uomini feriti

Rogeno (Lecco), 27 febbraio 2025 - Due, uno in gravissime condizioni, in unsulquesta mattina attorno alle 8.30 a Rogeno via ai Campi. I due sarebbero precipitati, mentre erano alsu un, da un’altezza tra i quattro e i sei. La dinamica dell’però non è ancora stata precisata. Uno dei, un uomo di 70 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’Ospedale di Varese. Nella caduta sarebbe finito contro un muro riportando traumi multipli a torace, addome, schiena e arto inferiore. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Il secondo ferito, un uomo di 42 anni, è meno grave ed è stato portato all'ospedale di Lecco con un trauma alle gambe. L’uomo sarebbe riuscito a saltare fuori daldurante ilmento.