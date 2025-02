Laprimapagina.it - Incidente Stradale sulla SS Eugubina: intervento dei Vigili del Fuoco di Gubbio

Oggi, ideldel Distaccamento disono intervenuti per unfrontale tra due autovettureStrada Statale, che collegaa Perugia.Giunti sul luogo, ihanno estratto un ferito da una delle auto, affidandolo al personale del 118, che lo ha trasportato in elisoccorso all’ospedale di Perugia. L’occupante dell’altro veicolo, rimasto ferito in modo lieve, è stato anch’esso trasportato allo stesso ospedale.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di