Incidente all'incrocio, piede amputato al ragazzo di 17 anni

Prato, 27 febbraio 2025 – Arrivano brutte notizie da Careggi. Le condizioni deldi 17, coinvolto ieri nell’di via Pistoiese, zona Mazzone, restano gravi. In base a quanto appreso dall’ospedale, i medici nonostante tutti i tentativi non hanno potuto fare altro che amputargli il, rimasto gravemente lesionato nell’urto. La polizia municipale sta cercando di ricostruire quello che è accaduto. Erano da poco passate le ore 14 di mercoledì 26 febbraio quando è avvenuto l’. Il giovane viaggiava su una moto e si è scontrato con un furgone Peugeot. Lanciato l’allarme al 118, sul posto sono arrivati il prima possibile i soccorritori con un’ambulanza e una pattuglia della polizia municipale. La ricostruzione e la dinamica dell’sono ancora in fase di accertamento.