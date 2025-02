Ilgiorno.it - In manette turco accusato di terrorismo, omicidio e traffico internazionale d’armi

Milano, 27 febbraio 2025 - Era ricercato anche pere stragi: la La Polizia di Stato di Milano, - Sezione Distrettuale - ha arrestato un cittadinodi 38 anni, residente in Italia come richiedente asilo, L’uomo è indagato per associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, finalizzata alla detenzione e porto abusivo di armi,di armi, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, omicidi, stragi e altro. L'uomo è ritenuto legato a un gruppo che ha commesso reati terroristici in Europa, in particolare a Berlino, con l'di unil 10 marzo scorso, e pianificato, in Turchia, un attentato, sventato, a una fabbrica di alluminio, tra il 19 e 20 marzo scorso. ll provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato scaturisce dalle indagini degli investigatori della Sisco di Milano, della Squadra Mobile di Como e dal Servizio Centrale Operativo di Roma su un'associazione transnazionale composta prevalentemente da turchi accusati anche di banda armata con finalità di, che faceva capo a unarrestato lo scorso 22 maggio insieme ad altre 20 persone nel corso di una vasta operazione di polizia che oltre all'Italia ha visto coinvolte la Svizzera, la Bosnia e l'Olanda.