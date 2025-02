Liberoquotidiano.it - "In gioco l'autonomia dei giudici": sciopero magistrati, parla Curatoli

"Respingiamo qualunque forma di connotazione politica della nostra battaglia e riteniamo che queste siano questioni che prescindono dai governi in carica. Sicuramente siamo preoccupati da esponenti politici che richiamano la corsa alla riforma e lo fanno quando i provvedimenti giudiziari non sono graditi. La priorità è quella di far funzionare la giustizia, non di scalfirne l'". Lo ha dichiarato Cristina, presidente dell'Associazione nazionaledi Napoli, a margine del flash mob svoltosi all'esterno del palazzo di Giustizia. Al termine dell'iniziativa i togati hanno proceduto con un volantinaggio per informare i cittadini della loro battaglia.