In finale Il Ravenna resiste agli assalti liguri

Lavagnese 11 LAVAGNESE: Gragnoli; Oneto, Berardi, Ghio; Ghigliotti (40’ st Banfi), Balan (26’ st Masini), Pastorino (33’ Romanengo), Marianelli (30’ st Gabelli), Attuoni (1’ st Garibotto); Lombardi, Mutton. A disp. Raspa, Frasca, Lupinacci, Ampese Vincenzi. All. Roselli.: Galassi; Mauthe, Esposito, Agnell (33’ st Busato); Crosariol (12’ st Milan), Calandrini (12’ st Biagi), Mandorlini, D’Orsi; Lordkipanidze (24’ st Rossetti); Lobosco (24’ st Zagre), Manuzzi. A disp. Fresia, Di Renzo, Rrapaj, Guida. All. Marchionni. Arbitro: Galiffi di Alghero. Reti: 43’ pt Manuzzi, 8’ st Mutton. Note. Spettatori 500 circa. Ammoniti: D’Orsi, Attuoni, Crosariol, Calandrini, Marchionni, Ghio, Pastorino, Zagre, Milan. Angoli 9-6 per la Lavagnese. Recupero 1’ e 5’. Tutti a Teramo. Il grido giallorosso sale alto nel cielo ligure: ilpareggia 1-1 nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia al “Riboli” di Lavagna e, forte del 2-0 dell’andata, il 12 marzo giocherà la finalissima per la coppa di serie D nello stadio teramano contro il Guidonia che, dal canto suo, travolge 5-0 (0-0 all’andata) il Martina.