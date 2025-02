Panorama.it - In Emilia-Romagna l’inclusività si paga: corsi e bollini Lgbt per hotel e spiagge

Chi appartiene alla comunitàq+ è ufficialmente diverso. Ma può abbronzarsi tranquillamente tra Lido degli Scacchi, Rimini e Riccione. Come si fa a saperlo? Basta andare sul sito rina.org deputato a certificare la corretta applicazione del «primo e unico protocollo internazionale dedicato alla diversità, equità e inclusioneq+ nel settore turistico: il viaggiatore potrà avere una garanzia certa di un’accoglienza adeguata nelle destinazioni e nelle strutture alberghiere certificate».Avete letto bene: accanto alle pecette del Touring, della Michelin o della Routard, per gli alberghi della Riviera ci sarà anche il bollino arcobaleno, quello inclusivo. La Regionericonosce la diversità del turistaq+ e si affida alla Sonders and beach group, operatore specializzato con sede a San Francisco e Milano, per far diventare ledella Riviera sostenibili per questi turisti.