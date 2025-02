Ilrestodelcarlino.it - In crescita le adesioni alla comunità energetica

Sono in progressivale‘Cer Metauro-Cesano’ costituita nelle settimane scorse su iniziativa della Fondazione Art. 32 Onlus insieme ai comuni di Montefelcino, Isola del Piano, Terre Roveresche, Mondavio e Fratte Rosa. Un realtà che ha già sfondato il muro delle 60 partecipazioni fra privati cittadini, imprese ed enti locali e che è destinata ad aumentare sensibilmente. Per farne parte è sufficiente inoltrare la domanda compilando e spedendo il modulo che si può scaricare dpagina web della Fondazione e anche dei Comuni aderenti. L’obiettivo della Cer è promuovere un modello energetico da fonti rinnovabili (in primis fotovoltaico e eolico) sostenibile, collaborativo e inclusivo, che consenta ai suoi membri di abbattere i costi: fino al 45% per chi partecipa solo come consumatore e vantaggi ancora maggiori per chi aderisce in qualità di produttore.