Imprese, un piano da 100 miliardi Dall’Ue fondi contro il caro-bollette

La Commissione europea annuncia undi investimenti superiore a 100di euro per sostenere la decarbonizzazione dell’industria Ue. Investimenti saranno l’asse portante del nuovo Clean Industrial Deal, una sorta di “business plan” per coniugare competitività e decarbonizzazione a livello europeo. L’iniziativa mira a favorire l’adozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio e a sostenere i settori ad alta intensità energetica, fornendo un accesso più rapido al capitale e stimolando la competitività delle aziende. Previsti anche aiutiil. Ilper l’energia a prezzi accessibili, presentato ieri insieme al Clean Industrial Deal, "porterà sollievo non solo alle famiglie che devono far fronte aenergetiche elevate, ma anche alle industrie che lottano con costi di produzione alti".