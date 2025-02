Agi.it - Impresa Empoli a Torino: batte la Juventus ai rigori e va in semifinale di Coppa Italia. Thiago Motta, "provo vergogna"

AGI - Dopo Bologna, Milan e Inter è l'la quarta semifinalista di. I toscani, che andranno a sfidare proprio i rossoblù di Vincenzono, hanno realizzato l'vincendo asullaai calci di rigore, dopo che i primi 90 minuti si erano chiusi sul risultato di 1-1. Al gol di Maleh nel primo tempo ha replicato nella ripresa Thuram. Dal dischetto, poi, sono stati fatali gli errori di Vlahovic e Yldiz. Nessun errore, invece, da parte dei toscani che, contro ogni pronostico della vigilia, passano il turno. A fine partita durissimo il tecnico della, con sè stesso e con i giocatori: "per quanto mostrato nel primo tempo, spero che anche la squadra ne sia consapevole. Colpa mia che non sono stato capace di far capire ai giocatori l'importanza di questa partita".