Impresa d’altri tempi. Juve battuta ai rigori. Gli azzurri nella storia

di Simone Cioni Nel momento più difficile della stagione l’Empoli si regala una serata memorabile, batte lantus a casa sua aie vola per la prima voltasuain semifinale di Coppa Italia, dove affronterà il Bologna. Alla vigilia D’Aversa era stato chiaro: pretendeva una reazione dalla squadra dopo la batosta casalinga di domenica in campionato con l’Atalanta. E l’Empoli lo ha accontentato. Il solito Empoli di Coppa Italia, zeppo di giovani promettenti. A parte Seghetti, stavolta gli è stato preferito Vasquez tra i pali, spazio a Marianucci, Tosto, Konate e soprattutto Bacci che debutta dal primo minuto. E quella del centrocampista della Primavera è una prestazione ordinata e di personalità. Come offre del resto tutta la squadra, cheserata dell’Allianz Stadium contro un avversario di prestigio come lantus, ritrova il coraggio dei beialternando una pressione alta ad una difesa più bassa e compatta.