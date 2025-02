Ilgiorno.it - Imposta di soggiorno, no a ritocchi ma “sconti“ in vista

Nienteper l’di, ma una riduzione graduale, legata alla lunghezza del periodo di permanenza dei visitatori. Questo è quanto emerso dall’incontro che si è tenuto tra gli assessori comunali Marco Garza (Bilancio) e Andrea Poli (Turismo e Attività produttive) e i rappresentanti delle attività ricettive. Tra i più agguerriti, i rappresentanti di Brescia Host, la neonata associazione che riunisce i titolari di case vacanza e locazioni turistiche, che hanno presentato una petizione in Loggia contro l’aumento dell’dida 1 a 3,5 euro, a partire da luglio 2024. "L’incontro è stato piuttosto deludente – commenta il presidente Alessandro Nostro -. I correttivi presentati non ci stanno bene, noi chiedevamo una proporzionalità, che oggi non c’è. Siamo stati gli unici a sollevare il problema: nulla dai convitti, dove alloggiano lavoratori che si trovano a pagare l’diper 72 giorni".