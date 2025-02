Secoloditalia.it - Immigrazione clandestina e stragi: 38enne turco arrestato a Milano, era implicato in attentati in Europa

Leggi su Secoloditalia.it

Unè statodalla Polizia di Stato a. L’uomo è indagato per associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione di una serie di reati: la detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine, traffico internazionale di armi, favoreggiamento, omicidi,, traffico di sostanza stupefacente, riciclaggio, falsificazione di documenti d’identificazione, ricettazione ed autoriciclaggio. L’uomo si ritiene fosse stato coinvolto incommessi in diverse città europee., convolto in moltiLe indagini sono state condotte dagli investigatori della Sisco di, della Squadra Mobile di Como e dal Servizio Centrale Operativo di Roma. Ilfarebbe parte di una associazione internazionale composta prevalentemente da cittadini turchi con finalità di terrorismo.