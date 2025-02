Unlimitednews.it - Immenso Pellegrino, è ancora argento mondiale nella sprint

TRONDHEIM (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Federicomedaglia d’a tecnica libera di apertura dei Mondiali di Trondheim. Ed è la settima medaglia iridata della bellissima carriera di, dopo il titolo ottenuto a Lahti nel 2017 e l’di Seefeld 2019, e le quattro medaglie ottenute nelle Team(2 argenti e 2 bronzi), di cui l’ultima ai Mondiali 2023 a Planica. Senza scordarsi dei due argenti olimpici di PyeongChang e Pechino, il massimo possibile nell’era dell’alieno del fondo Johannes Klaebo. E anchegara odierna, il 34enne poliziotto di Nus, battezza proprio Klaebo, sia in semifinale, che in finale, e gli si mantiene incollato, sfruttando la sua scia per disperdere lungo il percorso tutti gli avversari, ed arrivare così all’, che vale un oro, e rappresenta il massimo traguardo possibile per l’azzurro.