Romadailynews.it - Immaginaria: il Festival del cinema indipendente delle donne torna a Roma dall’11 al 13 aprile al Cinema Nuovo Sacher

Leggi su Romadailynews.it

Associazione Culturale Visibilia APSpresenta:20th International Filmof Lesbians & Other Rebellious Women, 11/132025 –Dedicato a Marina Genovese: ildelnella capitale per celebrare il ventesimo anniversarioal 132025 ildiospiterà la XX edizione di– International Filmof Lesbians & Other Rebellious Women, un appuntamento imperdibile per ilal femminile.è una manifestazione internazionale dedicata allatografia, con un’attenzione particolare alle produzioni a tematica lesbica e femminista. Unche da vent’anni celebra il talento di registe, sceneggiatrici e artiste, offrendo uno spazio di visibilità e confronto per opere che raccontano storie spesso trascurate dal circuito mainstream.