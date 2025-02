Ilfattoquotidiano.it - “Imagine”, incontri e webinar per ripensare l’oncologia: “Diamo risposte alle professioniste e colmiamo un vuoto formativo”

Un nuovo modo di raccontare, le sfide e le opportunità: con questo obiettivo è nato “”, il format ideato da Women for Oncology Italy, associazione che riunisce oltre mille oncologhe italiane. Il progetto punta a disegnare nuovi scenari nel percorso di contrasto al tumore, offrendo una prospettiva basata sulla fiducia nella ricerca e sul valore delle competenze professionali. L’iniziativa è stata presentata il 25 febbraio a Milano, presso lo Spazio Circolo della Stampa, in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Rossana Berardi, presidente di Women for Oncology Italy, Nicla La Verde, tesoriere, e Laura Locati, membro del direttivo.“Il progettonasce da un sogno e, se possiamo sognare il futuro, possiamo anche metterlo in pratica – ha spiegato la presidente di Women for Oncology Berardi – Partendo dal valore dell’immaginazione, ciun obiettivo importante: dare delleconcretein ambito oncologico, ma in generale a tutti coloro che possano beneficiarne.